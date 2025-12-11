Эксперт рассказал о вреде стремления постоянно подстраиваться под окружение

Беспрерывное подражание другим вопреки собственному видению — когнитивное искажение под названием «эффект прожектора».

Подобное поведение провоцирует сильный расход внутреннего ресурса и приводит к истощению и повреждениям. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Екатерина Тур.

«Подобный эффект – это ничто иное, как глубинная защитная реакция человека, который однажды был очень сильно повреждён окружающим миром. Когда он смотрит на окружение больше, чем на самого себя, постоянно включается для того, чтобы ловить чужие взгляды и чужие мнения, мы с вами понимаем, что это глухая оборона – быть таким, каким ты устраиваешь общество. Одеваться так, чтобы получать комплименты, говорить слова, которые наиболее приемлемы для определённой компании. В целом, мы назовём это адаптацией до какого-то момента, потому что в какой-то момент это начнёт провоцировать сильный расход внутреннего ресурса. То, что нас истощает, в конечном итоге нас и повреждает. Быть постоянным прожектором – это очень сложно, ведь рано или поздно ты всё равно захочешь стать собой».

