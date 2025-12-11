Психолог рассказал об опасности думскроллинга

Люди, склонные постоянно скроллить новостную ленту и читать о катастрофах с трагедиями, подвержены тревоге, гневу и растерянности на фоне происходящего. Однако они продолжают напитывать себя негативными новостями - эта привычка называется думскроллингом.

© Вести Подмосковья

Клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Григорий Мисютин в беседе с Daily Moscow напомнил, что каждый тревожный заголовок воспринимается мозгом как опасность. Затем вступает дофаминовая ловушка: человек обновляет ленту, листает дальше и ждет, что следующая новость прояснит ситуацию или даже успокоит, но чаще начинается новый виток тревоги.

«Чем выше неопределенность, тем сильнее желание быть в курсе. Человек читает новости, чтобы чувствовать контроль, но получает обратное - переизбыток информации не помогает, а вводит в тревожный ступор. Постоянное ожидание тревожных сигналов переводит мозг на дежурный режим, во время которого нарушается сон и внимание», - объяснил психолог Мисютин.

Он отметил, что в мире тревожных информационных потоков необходимо новое умение - отключаться от потока. Необязательно быть в курсе всего, чтобы быть осознанной личностью. Когда человек учится останавливаться, он не теряет связь с миром - он перестает терять самого себя.