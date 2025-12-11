Ученые выяснили, как воображение меняет мозг

Новое исследование Университета Колорадо в Боулдере и Института Макса Планка показало, что мысленное представление позитивной встречи с человеком способно менять наше отношение к нему и активировать те же мозговые механизмы, что и реальный опыт. Результаты, опубликованные в Nature Neuroscience, предоставляют убедительные доказательства того, что воображение напрямую влияет на нейронные и поведенческие процессы.

«Мы показали, что обучение на основе воображаемых переживаний работает почти так же, как обучение через реальные события», — отметил Роланд Бенуа, доцент кафедры психологии и нейробиологии, ведущий автор исследования «Воображение не является пассивным процессом. Оно активно формирует наши ожидания, мотивацию и выбор», — добавила Арома Дабас, соавтор из Института Макса Планка

Мозг видит воображение как память

Ученые давно заметили, что одни и те же области мозга активны при воспоминаниях о прошлом и при мысленном представлении будущего. Дети начинают развивать память и способность к воображению примерно одновременно — около трех лет, а с возрастом эти навыки могут снижаться. Людям с повреждениями центров памяти трудно представить новые события, что подтверждает тесную связь воображения и памяти.

Чтобы проверить, может ли мозг «учиться» на основе воображения, исследователи привлекли 50 участников. Люди ранжировали знакомых по степени симпатии, а затем в сканере фМРТ им показывали нейтральные имена и предлагали представить либо положительный, либо отрицательный сценарий взаимодействия. Примеры включали радостную прогулку с мороженым или неприятный случай, когда кто-то возвращал ваш велосипед сломанным. После таких визуализаций симпатия к положительно представляемым людям заметно возрастала, даже если ранее они вызывали нейтральные чувства.

Механизм реакции мозга на сюрпризы

Эффект объясняется механизмом, известным как «ошибка прогнозирования вознаграждения». Когда человек сталкивается с неожиданно приятным событием, мозг выделяет дофамин, закрепляя предпочтение. В эксперименте воображаемые положительные сценарии вызывали ту же реакцию.

Сканирование показало, что вентральный стриатум, ключевая область мозга для обработки вознаграждений, активизировался сильнее во время представления приятных ситуаций. Он работал в связке с дорсомедиальной префронтальной корой, которая хранит воспоминания о людях.

«Мы получили объяснение на уровне мозга того, как воображение будущих событий, таких как разговор, встреча или приятное занятие может влиять на мотивацию и последующий выбор», — отметила Дабас.

Практическое применение

Результаты исследования открывают широкие возможности для психотерапии и развития социальных навыков. Вместо прямого столкновения с фобией можно представить страх и получить аналогичный эффект. На рабочем месте воображаемые позитивные сценарии помогают улучшать отношения с коллегами.

Исследования также показывают, что мысленная репетиция движений улучшает навыки, например, в игре на пианино.

«Воображение позволяет создавать опыт, который мозг воспринимает почти как реальный. Таким образом, его можно использовать не только для психического здоровья, но и для развития практических умений, например, игра на музыкальных инструментах», — пояснил Бенуа.

Ученые предупреждают, что воображение может работать и во вред. Люди с тревожными или депрессивными расстройствами склонны ярко представлять негативные сценарии, что усиливает стресс.

«Мир можно окрасить в черный цвет, просто представляя его и у вас действительно может начаться черная полоса событий», — отметил Бенуа.

Воображение способно формировать наши предпочтения, эмоции и поведение почти так же, как реальные события. Яркие мысленные образы помогают учиться, укреплять социальные связи, развивать навыки и создавать возможности для терапии. Простое представление позитивного опыта может стать первым шагом к реальным изменениям в жизни и отношениях.