Эксперт по этикету рассказал, чего стоит избегать на корпоративе

Следует помнить, что, несмотря на праздничный тон, речь идёт о деловом мероприятии.

Необходимо также воздержаться от посвящения коллег в свои личные проблемы и не злоупотреблять алкоголем «до поросячьего визга». Такими рекомендациями в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» консультант по деловому протоколу Татьяна Николаева.

«Первое – нужно помнить, что корпоратив – это продолжение работы, не только отдых. Иногда на них приглашают сотрудников организаций-партнёров, клиентов, поэтому планку держать нужно. Если мы на работе, то помним о том, что мы не вдаёмся в личные моменты, не загружаем окружающих своими проблемами, радостями. Нужно одеться определённым образом. Это праздник, но не до такой степени, чтобы у женщин было декольте до пупка. Мы пришли не обольщать, а проводить праздник в кругу коллег. Мужчины должны помнить, что коллеги женского пола – это коллеги. Домогательства тоже будут неуместны. Чаще всего руководство обращает внимание на то, как их сотрудник относится к спиртному, держит или не держит себя в рамках. Поэтому, чтобы не докатиться до пьянства и поросячьего визга, помним, что мы на рабочем корпоративе, соблюдаем меру. Ну и я бы не рекомендовала приходить с голодным желудком, потому что мы не должны уделять огромного значения еде».

Ранее брянский депутат Михаил Иванов заявил, что новогодние корпоративы подрывают традиционные ценности и в «трудное время» от них пора отказаться. По его словам, такие вечеринки часто превращаются в пьянство, непристойности и потерю достоинства, что выглядит особенно недопустимо, когда страна переживает тяжёлый период.