Психолог назвал причину появления тревоги о здоровье

Таким образом человек может компенсировать беспокоящую его неопределённость в вещах, на которые он не может повлиять. Психолог Татьяна Павлова объяснила, откуда в нас рождается тревога за здоровье.

По словам эксперта, причина кроется на глубинном уровне психики. Часто бывает так, что нас беспокоят вещи или события, изменить которые мы не в силах. Тогда фокус смещается на более простые в этом смысле темы, чтобы психика могла освободиться от давления.