Психолог предупредил о негативных последствиях предновогодней суеты

Важно бережно отнестись к своему здоровью. Психолог Михаил Хорс заявил, что чрезмерное погружение в предновогоднюю суету может довести человека до расстройства. Психика часто не выдерживает такой нагрузки и подаёт сигналы в виде тревоги, апатии и плохого самочувствия в принципе.

«Задаём себе вопрос: «Если я не успею, что самого плохого может произойти? Чем это плохо? И почему так нельзя?» И, изучая самый негативный сценарий, проходя по нему ступенчато до самых ужасных фантазий, в какой-то момент люди осознают, что беды-то никакой особой и не будет и ничего страшного не случится», — сказал эксперт.

Хорс подчеркнул, что мы часто сталкиваемся с классической когнитивной ошибкой. Вгоняя себя в мысль, что всё рухнет, если не успеть закрыть задачи до праздников, заблуждаемся. По словам психолога, отношения с тем же начальником могут испортиться, а могут, наоборот, улучшиться вне зависимости от предновогоднего периода.