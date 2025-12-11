Чуда не будет: почему не стоит заводить роман под новый год

Каждый декабрь превращается в эмоциональную воронку: гирлянды мерцают, в воздухе витает обещание чуда, все вокруг счастливы и влюблены (ну или хорошо играют в эту игру). На этом фоне легко поддаться ощущению, что в Новый год непременно нужно войти в паре, что зима — неправильный сезон для одиночества, и что срочное романтическое приключение исправит все — «и все ошибки, и все стихи». Но именно в декабре все может пойти совсем не так, как мечтается, поэтому спешить в отношения под бой курантов — не самая хорошая идея. Психолог Радмила Бакирова рассказала, почему не стоит спешить заводить отношения в это время.

Эмоции декабря создают иллюзию близости

Праздничная атмосфера усиливает любое чувство: огни, музыка, предстоящая волшебная ночь — все работает как мощный эмоциональный усилитель. То, что в ноябре показалось бы забавным и несерьезным, в декабре видится прямо-таки судьбоносным.

«Но подобная химия держится недолго: когда январь возвращает будни, роман, построенный на праздничной эйфории, часто рассыпается. И еще очень важно помнить: чувство внезапно возникшей химии притяжения может быть всего лишь откликом на атмосферу, а не на самого человека», — предупреждает эксперт.

Одиночество зимой — это нормально

В декабре особенно легко перепутать временное эмоциональное состояние с реальной потребностью отношений. Хочется тепла, объятий, совместных планов — и появляется мысль, что новый человек решит все внутренние пустоты. Но партнер не может заменить опору, которой нет внутри. Романы, начатые вот так, стремительно обжигают. И если пережить этот внутренний импульс, часто становится ясно, что он был не о любви, а о попытке заглушить дискомфорт.

Ожидания к новогоднему роману всегда завышены

Под Новый год хочется сказки — и мы часто бессознательно примеряем к новому знакомому роль спасателя или идеала.

«Человек еще не успел проявить себя, а сценарий уже написан. Завышенные ожидания приводят к разочарованию: реальный человек не совпадает с придуманной версией. А отношения, в которых партнер должен соответствовать фантазии, а не быть собой, редко выдерживают больше пары недель», — утверждает психолог.

В декабре люди находятся в эмоциональной турбулентности

Конец года — время отчетов и подведения итогов, стресса, усталости, переосмыслений. Многие чувствуют тревогу, выгорание или давление со всех сторон. В таком состоянии сложно строить что-то устойчивое: эмоции нестабильны, решения импульсивны, поэтому то, что начинается бурно, в январе часто заканчивается так же стремительно и неотвратимо.

Зимний роман может закрыть возможности для настоящей встречи

Когда человек срочно бросается в отношения, лишь бы не быть одному на праздник, он нередко оказывается не в своей истории. Место оказывается занятым — не тем человеком, не в то время. И иногда лучше подождать, чем успеть не туда и не с теми — чем чище внутреннее пространство, тем легче впустить в него того, кто действительно подходит, а не того, кто оказался рядом случайно.