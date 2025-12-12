Названы персонажи мультфильмов, которые повлияли на карьерный путь россиян

У 67% россиян в детстве был любимый персонаж, на которого они мечтали быть похожими. Миллениалы чаще всего восхищались Матроскиным — символом хозяйственности и расчетливости. Зумеры выбирали открытых и дружелюбных Дядю Федора и Винни-Пуха. Об этом сообщается в совместном исследовании «Профи.ру» и «Союзмультфильма», поступившего в Sostav.

© кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»

44% признались, что при выборе дела жизни им близка практичность и рациональность кота Матроскина. На втором месте среди источников вдохновения оказался Заяц из «Ну, погоди!», третье занял Винни-Пух.

Волк из «Ну, погоди!» тоже не остался без внимания — его креативность и любовь к риску россияне считают качествами, важными в творческих профессиях. А тем, кто ценит эмпатию и доброжелательность, ближе всего оказался Малыш из истории о Карлсоне.

Если бы герои мультфильмов могли руководить, то половина опрошенных отдали бы кресло начальника Крокодилу Гене. Матроскин оказался на втором месте благодаря своей деловой хватке. 16% респондентов выбрали бы попугая Кешу.

На помощь по хозяйству больше всего россиян позвали бы Дядю Федора, за ним следуют Гена и Матроскин.

Ранее сообщалось, что 93% россиян любят смотреть мультфильмы и делают это регулярно. 33% респондентов смотрят их несколько раз в неделю, 21% — несколько раз в месяц, около 18% — один раз в неделю.