Психолог рассказала, как в новом году внедрить в жизнь полезные привычки

В этом поможет самоанализ. Психолог Елена Гроза рассказала, как внедрить в жизнь правильные привычки в новом году. Для начала важно честно ответить себе на вопрос, какие сферы жизни не устраивают сейчас.

Саморефлексия подсветит проседающие моменты и поможет определиться с тем, над чем стоит работать в первую очередь.