Почему мужчины в России не просят дорогие подарки

В российской культуре не принято дарить подарки мужчинам. Скорее наоборот – мужчина должен дарить подарки женщинам. Отказ от дорогих подарков может быть связан с экономией денег, которую мужчина проецирует на партнершу.

Психолог Алиса Метелина заявила, что мужчины в России часто не говорят, что хотят получить в качестве подарка на Новый год или другой праздник, а отвечают в духе «мне ничего не надо» из культурных особенностей. Исторически так сложилось, что подарки в России дарит именно мужчина. Также мужчины, которые испытывают финансовые трудности, также не хотят обременять свою партнершу избыточными расходами.

В беседе с корреспондентом Life.ru эксперт отметила, что в семейных отношениях мужчина часто пытается позиционировать подарок как вклад в общий семейный бюджет и говорит в таких случаях: «Давай купим что-то». Еще одна причина отказываться от дорогого подарка может быть связана с детской травмой. В таких случаях он может попросить что-то недорогое, что напомнит ему о безопасном времени.

«То есть он просит о чём-то, при этом воспринимая женщину, я подчёркиваю, не всё время, а именно в этот момент, как некую, может быть, идеализированную, а может быть, что-то не додавшую ему маму или родителей», — отметила Метелина.

