Объяснено, почему женщины любят Новый год больше, чем мужчины

Почти треть нижегородцев обожают Новый год и с нетерпением ждут его. А вот другие две трети относятся к этому дню куда более спокойно. Почему женщины любят Новый год больше, чем мужчины? И кого этот праздник радует больше – одиноких или супругов? Большинство жителей Нижнего Новгорода радуются Новому году и ассоциируют его с чем-то хорошим. По данным сервиса по поиску работы SuperJob, 27% опрошенных обожают этот праздник. Ещё 35% признались, что любят Новый год, но без фанатизма. 28% респондентов относятся к нему нейтрально. И лишь 4% нижегородцев его не любят. Несчастный 1% жителей и вов­се ненавидят Новый год.

Отношение к этому зимнему празднику у женщин и мужчин сильно отличается. Практически треть опрошенных представительниц прекрасного пола (31%) признались, что обожают Новый год. А вот среди мужчин только 22% относятся к этому празднику с восторгом. Представители сильного пола говорят о спокойном и нейтральном отношении чаще, чем женщины – 33% против 23%. Женщины тщательнее выбирают подарки, больше уделяют внимания украшению дома и созданию новогодней атмосферы.

«Женщины в среднем больше выучены создавать уют и атмосферу вокруг себя, – объясняет психолог Надежда Степанова. – Чаще всего девочек воспитывают с акцентом создания дома уюта, красоты. Поэтому женщинам это понятнее и интереснее. Плюс, по недавним исследованиям, младенцы девочки в 60% смотрят на лица (это показатель, почему женщинам больше важны отношения), а мальчики – на предметы вокруг. А Новый год как раз отражение в том числе отношений между людьми, когда всё же мы чаще празднуем его с семьёй или близкими людьми. Для мужчин это чаще не про отношения, а траты на подарки, на то, чтобы что-то купить ещё в дом».

Судя по всему, прекрасный пол умеет заражать своим отношением к Новому году. По крайней мере, как показали опросы, респонденты, состоящие в браке, любят Новый год больше холостых. Как и нижегородцы с детьми радуются этому празднику больше бездетных. Оно и понятно – когда предстоящему веселью рад твой ребёнок или вторая половинка, и сам проникаешься их настроением.

Любопытно: как фанатов праздника, так и его ненавистников больше среди жителей до 35 лет, чем среди людей старшего возраста.Каждый третий россиянин (32%) планирует провести большую часть новогодних каникул дома. Самые популярные варианты времяпрепровождения – общение с близкими, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, занятия спортом, прогулки, ремонт. Многие хотели бы вообще ничего не делать и как следует выспаться. У 21% опрошенных фактически не будет каникул, они будут работать по графику. Поездки по России планируют 3% (самыми популярными направлениями являются Санкт-Петербург и Москва), за границу – 1% (в топ‑3 стран – Таиланд, Египет и ОАЭ). Провести праздники на даче собираются 5%, в гостях – 8%. 25% опрошенных ещё не определились со своими планами.Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, как вернуть или обменять новогодние покупки.