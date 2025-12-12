Психиатр объяснил, можно ли справиться с тревожностью

Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в интервью радио Sputnik отметил, что тревога в современном мире стала привычным состоянием многих людей. При этом такое состояние в хронической форме нередко приводит к развитию других заболеваний.

© Вести Подмосковья

«Тревожность является своеобразным откликом организма на внешние события. Кажется, в любую секунду могут произойти неотвратимые катастрофы, и человек окажется неспособным решить ни один из вставших перед ним вопросов. В СМИ постоянно появляются новости о затонувших кораблях и упавших самолетах, на фоне этого тревога нарастает и становится перманентной», - объяснил Федорович.

По словам врача, в условиях постоянной тревоги организм начинает реагировать на уровне физиологии, страдают внутренние органы и системы. Подавлять тревогу невозможно, но есть смысл бороться с триггерами, которые провоцируют это состояние. Конечно, всегда будут причины тревожиться - близкие люди, дети и т.д. Психиатр подчеркнул, что особенности организма в той или иной степени у каждого человека позволяют научиться управлять тревожностью.