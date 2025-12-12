Парам подсказали, как избежать ссор перед Новым годом

Психолог и коуч по отношениям Тереза ​​Эрреро Маортуа заявила, что перед Новым годом пары часто ссорятся, потому что меняется распорядок дня, почти не остается личного пространства, появляется больше обязательств и завышенных ожиданий. В беседе с изданием Hola она подсказала партнерам способы избежать предпраздничной ругани.

«Первое, что нужно сделать, — это снизить эмоциональную реактивность. Прежде чем ответить партнеру на претензию, остановитесь, сделайте глубокий вдох или на минуту смените комнату», — отметила Маортуа.

Во-вторых, она посоветовала во время ссор не делать какие-либо предположения и не интерпретировать слова партнера по-своему. Вместо этого необходимо прямо спросить человека, что он хочет сказать. Этот прием поможет избежать непонимания, пояснила специалистка.

«Общайтесь уверенно, говоря от своего имени. Фразы, выражающие потребность, а не нападки, успокаивают», — дала еще одну рекомендацию психолог.

В заключение она призвала проявлять эмпатию, а также не припоминать во время ссоры старые обиды.

