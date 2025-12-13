Психолог объяснил важность ежегодного проведения новогодних корпоративов

Сохранение традиций говорит о стабильности внутри компании.

© РИА Новости

Отказ от них может вызвать у сотрудников беспокойство и тревогу, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина.

«Я бы сказала, что это, конечно, важно, потому что есть традиции. Традиции говорят о стабильности в компании, стабильности корпоративной культуры. Есть ситуации, когда приходится перестраиваться, сейчас мы это видим во многом. Я бы сказала, что, если это не делать и не пытаться это компенсировать, это создаёт отчуждение между работодателем и работником. Это вносит дополнительную тревогу в состояние сотрудников. Они понимают, что если начинает меняться то, что работало годами, то, значит, есть ещё больше сложностей и проблем. Это вносит беспокойство».

Ранее Лейкина посоветовала проводить корпоративы на даче у коллег. Вместо посещения «дорогого ресторана» также можно отправиться на каток или в кино.