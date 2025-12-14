Почему мужчины перестают интересоваться детьми после развода

Футболист Андрей Аршавин добился снижения алиментов на восьмилетнюю дочь Есению, которую ему родила бывшая жена Алиса. Она рассказала в своих социальных сетях, что одновременно с началом судебных разбирательств он снова перестал общаться с дочерью. Ранее спортсмен подал иски о снижении выплат всем детям из-за появления еще одного малыша — всего у спортсмена шестеро детей. С мамами пятерых из них у него не сложились отношения. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, почему мужчины перестают интересоваться детьми после разрыва отношений с их матерями.

Как рассказала эксперт, мужчины не могут любить своих детей безусловно, им важны их успехи и достижения.

«Только материнская любовь безусловная, женщина любит своего ребенка без всяких условий и отдается этому чувству полностью. Это инстинктивно, так природой заложено. У мужчин отцовская любовь условная. Они редко любят самоотверженно и абсолютно, как матери. Большинство отцов включаются в воспитание ребенка, когда он уже осмыслен, что-то понимает и может дать мужчине какую-то отдачу. Он должен видеть, например, успехи ребенка, и тогда он будет его любить еще больше. А неудачливых, неуспешных детей в основном мужчина любит меньше», — сказала она.

По ее словам, вариант отцовской любви, когда ребенок нужен только вместе с женщиной, самый распространенный.

«Инстинкты мужчины находятся на другом уровне — в зоне мужского и женского. Поэтому если он любит женщину и хочет ее, то и дети от нее, даже если они чужие дети, ему тоже нужны. Есть большое количество примеров, когда мужчина забывает про своего ребенка, потому что он разлюбил женщину и расстался с ней, а новую избранницу с неродными детьми он принимает. Чужой ребенок становится ему важнее и нужнее своих, именно потому что он полюбил эту женщину и принял ее целиком и полностью. А если градус чувств к женщине спадает, то и ребенок опять становится ненужным», — говорит Абравитова.

Однако не стоит забывать, что есть и прекрасные отцы, которые очень любят своих детей вне зависимости от того, как складываются отношения с их матерями, несут за них ответственность и никогда их не бросают, подчеркнула психолог.

По ее мнению, Андрей Аршавин не может наладить отношения со своими детьми, потому что его поступки зависят от эмоций.

«Если рассматривать ситуацию Андрея Аршавина, то сложно назвать его цельной личностью. Он фрагментарен и сильно зависит от своих эмоций. То его накрыла волна, и он любит дочку, проявляет к ней любовь и заботу, выстраивает с ней прекрасные отношения, а потом вдруг что-то меняется, он идет в суд, подает на снижение алиментов, и ребенок становится ему опять не нужен. Его действия и поступки волнообразны. Поэтому он так часто меняет партнерш, не может выстраивать крепкие отношения с детьми. Он поверхностный человек, и его эмоции действительно могут быть очень яркими, но это как прилив и отлив», — считает собеседница «ВМ».

Помимо этого, футболист сильно подвержен влиянию других людей, которые могут настраивать его против детей.

«Также Аршавин сильно подвержен чужому мнению, его можно настроить. Возможно, он поговорил, например, с друзьями или юристами, которые авторитетны для него, они настроили его обратиться в суд, чтобы снизить алименты. Соответственно, на такой волне у него уже не может проявляться высокая степень любви к ребенку», — поделилась Абравитова.

