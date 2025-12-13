Как развлечь гостей дома: топ-10 идей для идеального вечера

Приглашение друзей домой — отличный повод собрать всех вместе и приятно провести вечер. Однако, чтобы вечеринка прошла идеально, важно заранее подумать о развлечениях. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по деловому этикету и профессиональному имиджу для руководителей Катерины Мелье, как сделать домашний вечер событием, которое гости запомнят навсегда.

© Freepik

Книжный клуб

Можно выбрать книгу вечера и обсуждать ее с друзьями. А за самое глубокое погружение в произведение наградить гостей подарками, предложила эксперт.

«Разошлите гостям книгу с приглашением. Например: "Приходите, обсудим, насколько старуха-процентщица была действительно „старухой”". Во время ужина обсуждайте сюжет, спорьте о мотивах героев и делитесь забавными фактами об авторе. Приз за самый неожиданный факт — бутылка вина или право выбрать следующую книгу», — сказала она.

Киновечер с интеллектуальным уклоном

Эксперт отметила, что можно выбрать фильм, который вызывает эмоции. Например, «Красотку», потому что это не только история любви, но и пособие по архетипам личностей, а также мастер-класс по стилю или даже столовому этикету.

«После просмотра обсудите, как менялись образы героев, или сравните сюжет с реальными событиями. А если гости начнут спорить о том, был ли финал реалистичным, считайте, что вечер удался», — говорит Мелье.

Поэтическая встреча

Можно превратить вечер в поэтическую встречу и попросить гостей заранее выучить любимое стихотворение и рассказать о его авторе.

«Представьте, что ваш друг, который обычно говорит только о футболе, вдруг декламирует Есенина с таким пафосом, что у всех мурашки по коже. А потом вы голосуете за лучшее выступление и победитель получает корону или лучше бутылочку вина», — советует специалист.

Музыкальная атмосфера

По ее мнению, любой вечер отлично дополнит музыкальное сопровождение, а живая музыка сделает его по-настоящему незабываемым.

«Испанская гитара, французский шансон или русские романсы — выберите то, что ближе вашей душе. Пригласите музыкантов, добавьте свечи, вино и несколько историй о композиторах. Например, расскажите, как Шопен писал свои ноктюрны в минуты вдохновения или отчаяния», — сказала собеседница «ВМ».

Интеллектуальные баталии

Помимо этого, как рассказала эксперт по этикету, можно устроить игру в формате «Что? Где? Когда?» или викторину на тему, которая увлечет всех:

«Например, "Мода 90-х" или "История кинематографа". А если хотите добавить юмора, поиграйте в слова: кто назовет больше синонимов к слову "элегантность" или придумает самое длинное прилагательное».

Лекторий с изюминкой

Ужин с друзьями в домашней атмосфере может быть не только развлекательным, но и познавательным.

«Пригласите спикера, который расскажет что-то увлекательное. Например, о том, как менялась мода от корсетов до oversize или как искусство влияло на историю. А если среди гостей есть эксперт, попросите его поделиться знаниями. Только не забудьте предупредить, что лекция должна быть не дольше 30 минут, иначе гости начнут зевать».

Настольные игры с изыском

Кроме того, специалист советует заранее приготовить настольные игры или пригласить ведущего, который их проведет. Такое времяпровождение скрасит вечер в любой компании гостей:

«Монополия, "Атланты" или "Лила" — выбор огромен. Если хотите добавить шика, пригласите специалиста, который проведет игру. А если предпочитаете более камерную атмосферу, просто выберите игру, которая понравится вашей компании. Главное — не забывать, что это игра, а не битва за мировое господство».

Дегустация с историей

Стандартное застолье можно сделать более ярким и интересным, если устроить дегустацию, например, вина, сыра или шоколада.

«Расскажите гостям о тонкостях вкуса. Например, как отличить каберне от мерло или почему сыр с плесенью — это не испорченный продукт, а деликатес. А если кто-то скажет, что не чувствует разницы, просто улыбнитесь и предложите еще один бокал», — говорит Мелье.

Чайная церемония с изяществом

По ее словам, чай — это не просто напиток, а целое искусство. Можно устроить тематическую чайную церемонию: русскую, английскую или японскую:

Украсьте стол красивой посудой, подберите изысканные сорта чая и расскажите гостям о традициях чаепития. А если кто-то скажет, что предпочитает кофе, просто предложите ему чай с бергамотом — вдруг понравится.

Кулинарный мастер-класс с юмором

Совместное приготовление блюд — это весело, а еще очень сближает. Можно выбрать простое, но увлекательное блюдо: лепку пельменей, приготовление пасты или выпечку яблочного пирога. А потом наслаждайтесь результатами своего труда за общим столом с гостями. И не переживайте, если тесто не поднимется или пельмени развалятся — главное, чтобы всем было весело, добавила собеседница «ВМ».

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко поделился практическими советами о том, как избежать чрезмерных расходов и эмоционального истощения при выборе новогодних подарков. Эксперт указал на важность составления списка идей заранее, поскольку покупка в последний момент зачастую обходится значительно дороже. При выборе подарка лучше ориентироваться не на цену, а на личные предпочтения адресата и проявить креативность, связав презент с увлечениями конкретного человека или сделав его самостоятельно.