Почему женщины сильнее страдают от хронической усталости

Синдром хронической усталости, потребность в "перезагрузке" - эти состояния знакомы многим, но особенно часто с ними сталкиваются женщины. Почему так происходит и что действительно может помочь восстановить силы? Об этом по просьбе "РГ" рассказала врач-терапевт, психолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

© globallookpress

Почему женщинам «перезагрузка» нужна чаще?

Причины кроются в сложной комбинации биологии, социальных ролей и культурного давления.

Социальная многозадачность. Исторически на женщинах лежит основная нагрузка по воспитанию детей и ведению быта. Сегодня к этому добавилась карьера, но "работа" домохозяйки и няни с графиком 24/7 никуда не делась. Особенно тяжело матерям-одиночкам, которые несут всю ответственность без поддержки мужа.

Исторически на женщинах лежит основная нагрузка по воспитанию детей и ведению быта. Сегодня к этому добавилась карьера, но "работа" домохозяйки и няни с графиком 24/7 никуда не делась. Особенно тяжело матерям-одиночкам, которые несут всю ответственность без поддержки мужа. Давление стандартов. Многие женщины сегодня настроены на то, что просто "должны" быть успешными, преуспевающими в разных сферах жизни и при этом соответствовать нереалистичным стандартам красоты и поведения. Это порождает хроническое чувство "я недостаточно хороша" и страх "не успеть".

Многие женщины сегодня настроены на то, что просто "должны" быть успешными, преуспевающими в разных сферах жизни и при этом соответствовать нереалистичным стандартам красоты и поведения. Это порождает хроническое чувство "я недостаточно хороша" и страх "не успеть". Дополнительные стресс-факторы. Харассмент, быстрый темп мегаполиса, бесконечная гонка в соцсетях — все это истощает эмоциональные ресурсы.

Харассмент, быстрый темп мегаполиса, бесконечная гонка в соцсетях — все это истощает эмоциональные ресурсы. Биологические особенности. Женский организм требует больше ресурсов из-за менструальных циклов, беременности, родов, грудного вскармливания, менопаузы. Иммунная система у женщин более активна, что требует больше энергии для поддержания баланса.

Женский организм требует больше ресурсов из-за менструальных циклов, беременности, родов, грудного вскармливания, менопаузы. Иммунная система у женщин более активна, что требует больше энергии для поддержания баланса. Эволюционная чувствительность. Природа наделила женщин высокой чувствительностью к социальным сигналам и межличностным отношениям, что было важно для выживания сообщества. Но эта же черта делает их более уязвимыми к эмоциональному выгоранию.

Как же себе помочь?

Топ-7 доступных способов «перезагрузки» при хронической усталости

Исключите физиологические причины. Первый шаг — обратиться к врачу и проверить здоровье. Хроническая усталость может быть симптомом различных заболеваний.

Первый шаг — обратиться к врачу и проверить здоровье. Хроническая усталость может быть симптомом различных заболеваний. Приоритет — сон. Это главный механизм восстановления. Минимум семь часов непрерывного сна в проветренной комнате, в удобной одежде и белье из натуральных тканей. Оптимальное время отхода ко сну для женщин - 22-23 часа.

Это главный механизм восстановления. Минимум семь часов непрерывного сна в проветренной комнате, в удобной одежде и белье из натуральных тканей. Оптимальное время отхода ко сну для женщин - 22-23 часа. Любимая физическая активность. Регулярные упражнения — самый эффективный и доступный источник эндорфинов. Ключевой момент — выбрать то, что нравится, тогда движение будет приносить удовольствие, и к тому же так легче обеспечить регулярность.

Регулярные упражнения — самый эффективный и доступный источник эндорфинов. Ключевой момент — выбрать то, что нравится, тогда движение будет приносить удовольствие, и к тому же так легче обеспечить регулярность. Дыхательные практики. Они помогают быстро снизить уровень кортизола. Простейшая техника — "дыхание по квадрату": вдох (4 сек.) — задержка (4 сек.) - выдох (4 сек.) — задержка (4 сек.). Повторите несколько циклов.

Они помогают быстро снизить уровень кортизола. Простейшая техника — "дыхание по квадрату": вдох (4 сек.) — задержка (4 сек.) - выдох (4 сек.) — задержка (4 сек.). Повторите несколько циклов. Качество питания. "Как машину заправишь, так она и поедет". Здоровая пища, богатая витаминами и минералами, — это топливо для энергии и иммунитета.

"Как машину заправишь, так она и поедет". Здоровая пища, богатая витаминами и минералами, — это топливо для энергии и иммунитета. Социальная поддержка. Общение с близкими, романтические отношения, хобби и увлечения — необходимая "психологическая подушка безопасности".

Общение с близкими, романтические отношения, хобби и увлечения — необходимая "психологическая подушка безопасности". Работа с отношением к стрессу. Избежать стресса нельзя, но можно изменить к нему отношение. В этом может помочь работа с психологом, особенно с тем, кто работает в сфере "человек-человек".

Наполняющие дела вместо анти-отдыха

Короткие выходные могут быть эффективны, если это качественный отдых. Например, бесцельный скроллинг лент в соцсетях только усиливает стресс — это анти-отдых.

Настоящий, более эффективный отдых — это ресурсные дела (психологический термин), простыми словами, это все виды деятельности, которые вас заряжают и приносят радость. Составьте свой список: чтение, танцы, рисование, пение, уход за растениями.

Важно! Включайте такие дела в ежедневное расписание. Даже 5 минут каждые 45-60 минут станут "витаминкой" от хронического стресса. Но это не отменяет необходимости полноценного регулярного отпуска.

Когда «перезагрузки» недостаточно: тревожные симптомы

Не стоит ждать, пока стресс перерастет в болезнь. Профилактические обследования жизненно важны. Но если появились следующие признаки, необходимо обратиться к врачу немедленно:

Постоянная усталость даже после отдыха.

Нарушения сна (бессонница или постоянная сонливость).

Частые головные боли, мышечное напряжение.

Потеря интереса к ранее любимым занятиям.

Чувство подавленности, безнадежности.

Ухудшение концентрации и памяти.

Физические проявления: выпадение волос, ломкость ногтей, ощущение нехватки воздуха, одышка, чувство сердцебиения (в норме мы не должны ощущать работу своих органов).

Наличие даже одного из этих симптомов — повод для диагностики. Хронический стресс — доказанный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, депрессии, тревожных расстройств и проблем с пищеварением.