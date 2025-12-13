Выгорание назвали нормальной реакцией психики

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, что выгорание является нормальной реакцией на постоянный стресс.

В беседе с РИАМО эксперт отметила: если человек признает, что выдохся, это не будет означать его капитуляцию перед обстоятельствами.

«Наоборот — это начало пути к восстановлению, возможность снова почувствовать вкус к жизни, а не просто тянуть лямку изо дня в день», — сказала Крашкина.

По словам специалиста, восстановиться поможет планирование рабочего времени, а также дополнительные дни отдыха, которые не следует нагружать домашними делами.

Ранее клинический психолог Кристина Морозова рекомендовала вести обратный счёт от 100 до одного для засыпания.