Перечислены ранние симптомы эмоционального выгорания

Психолог Абравитова перечислила ранние симптомы эмоционального выгорания
Эмоциональное выгорание — это не просто усталость, а серьезное истощение, которое влияет на эмоциональное состояние и физическое здоровье, утверждает клинический психолог Марианна Абравитова.
По её словам, это не единичное событие, а постепенный процесс, требующий внимательного отношения к первым признакам, чтобы вовремя их заметить и скорректировать. Часто эти симптомы маскируются под «плохое настроение» или «перегруженность на работе».
При эмоциональном выгорании работа, которая ранее приносила вдохновение, становится рутиной, лишенной смысла.
«Энтузиазм исчезает, развивается цинизм и раздражительность. Человек становится отстраненным, теряет интерес к коллегам, клиентам и своим обязанностям. Его легко вывести из себя, он чувствует себя беспомощным и загнанным в угол», — объясняет Абравитова в беседе с RT.
Кроме того, выгорание негативно сказывается на способности концентрироваться, добавляет психолог.
«Сложно сосредоточиться, отвлекаюсь. Простые задачи кажутся сложными. Постоянное чувство цейтнота и неудовлетворенности», — отмечает она.
Даже после сна усталость не проходит, подчеркивает Абравитова.
«Выходные не помогают. Меняются сон и аппетит: бессонница, сонливость, переедание или отказ от еды. Снижается иммунитет, учащаются простуды и обостряются хронические болезни», — предупреждает она.
В итоге человек начинает пренебрегать своими потребностями, говорит психолог.
«Он отказывается от физической активности, здорового питания, откладывает визиты к врачу. Изолируется от коллег, друзей и семьи. Общение становится в тягость», — заключает она.