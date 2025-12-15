Перечислены ранние симптомы эмоционального выгорания

Эмоциональное выгорание — это не просто усталость, а серьезное истощение, которое влияет на эмоциональное состояние и физическое здоровье, утверждает клинический психолог Марианна Абравитова.

По её словам, это не единичное событие, а постепенный процесс, требующий внимательного отношения к первым признакам, чтобы вовремя их заметить и скорректировать. Часто эти симптомы маскируются под «плохое настроение» или «перегруженность на работе».

При эмоциональном выгорании работа, которая ранее приносила вдохновение, становится рутиной, лишенной смысла.

«Энтузиазм исчезает, развивается цинизм и раздражительность. Человек становится отстраненным, теряет интерес к коллегам, клиентам и своим обязанностям. Его легко вывести из себя, он чувствует себя беспомощным и загнанным в угол», — объясняет Абравитова в беседе с RT.

Кроме того, выгорание негативно сказывается на способности концентрироваться, добавляет психолог.

«Сложно сосредоточиться, отвлекаюсь. Простые задачи кажутся сложными. Постоянное чувство цейтнота и неудовлетворенности», — отмечает она.

Даже после сна усталость не проходит, подчеркивает Абравитова.

«Выходные не помогают. Меняются сон и аппетит: бессонница, сонливость, переедание или отказ от еды. Снижается иммунитет, учащаются простуды и обостряются хронические болезни», — предупреждает она.

В итоге человек начинает пренебрегать своими потребностями, говорит психолог.