Как вежливо отказаться от новогоднего корпоратива

Эксперты подсчитали, что за последнее время цены на новогодние корпоративы выросли втрое. Если раньше организация праздника на одного человека в среднем обходилась в 3,5–5 тысяч рублей, то теперь эти суммы выросли до 8–10 тысяч рублей, передает «Российская газета». При этом опрос показал, что часть россиян предпочла бы получить вместо корпоратива премию или дополнительный выходной день, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование девелопера Level Group. Как вежливо отказаться от участия в корпоративе и допустимо ли не посещать подобные мероприятия вовсе, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом по этикету Екатериной Богачевой.

Она обратила внимание на то, что корпоративные мероприятия могут быть разными. Например, компании могут организовывать такие вечеринки самостоятельно.

«В этом случае компания уже заплатила за корпоратив определенные средства. Пойти или не пойти на такое мероприятие, каждый решает сам. Но если компания пригласила и уже потратила деньги, то в этой ситуации отказываться от посещения будет не совсем правильно», — рассказала собеседница «ВМ».

Если же компания не организовывает корпоратив, и это неформальное мероприятие, которое подготавливают и оплачивают сотрудники самостоятельно, то в этом случае допустимо не пойти на праздник, если такой возможности нет.

«Можно сказать: "Коллеги, к сожалению, у меня уже другие планы". Например, уже куплены билеты в театр или запланированы какие-либо другие культурные мероприятия», — предложила эксперт.

С точки зрения этики вопрос о том, по какой причине человек не может пойти на то или иное мероприятие, будет не очень правильным. Но если он все же прозвучал в контексте обсуждения неформального корпоратива, то вполне возможно сослаться на занятость, заранее купленные билеты, иные мероприятия — и не пойти.

«Если компания уже организовала мероприятие и потратила на это средства, то в этом случае будет правильно пойти на корпоратив хотя бы на какой-то небольшой промежуток времени, чтобы пообщаться с коллегами в неформальной обстановке», — посоветовала Богачева.

Если у сотрудника нет возможности посетить корпоратив по тем или иным причинам, в этом нет ничего страшного. Это необязательное мероприятие, и если есть обстоятельства, по которым человек не может присутствовать на вечеринке, то они не должны его стеснять.

«Просто нужно озвучить максимально комфортную для вас причину. О финансах может быть неудобно говорить, да и этикет не очень одобряет эти истории. Но можно просто сказать: "Коллеги, у меня другие планы. Уверен, что вы отлично проведете время" и таким образом выйти из этой коммуникации», — заключила эксперт.

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина объяснила, может ли работодатель принудить сотрудника участвовать в корпоративных мероприятиях.