Мужчинам подсказали способ довести женщину до оргазма с помощью орального секса

Сексолог Наталья Музыка подсказала мужчинам способ довести женщину до оргазма с помощью орального секса. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

По словам Музыки, если с помощью орального секса не удалось довести женщину до оргазма за 15-20 минут, то необходимо взять перерыв.

«Дай ее клитору отдохнуть. Хотя бы пару часов, а лучше до следующего дня», — написала она.

Когда придет время второй попытки, то стоит начать с прелюдии, посоветовала специалистка. Причем она должна длиться достаточно долго.

«Потому что если сразу кидаешься на клитор без разогрева, то он не готов. Ему нужно время проснуться, налиться кровью, стать чувствительным», — пояснила она.

Оргазм от орального секса должен наступать за 10-15 минут, заключила Музыка.

