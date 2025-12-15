Психолог объяснила, зачем людям нужен Новый год

Психолог из Пироговского университета Вера Никишина поделилась своим взглядом на то, почему мы так любим встречать Новый год.

© Vse42.ru

Почему мы вообще тянемся к праздникам?

Праздники – это яркие точки на линии нашей жизни, которые разбавляют рутину и добавляют эмоций. Мозг воспринимает мир не как бесконечный поток, а как набор отдельных событий с началом и концом. Новый год особенно ценен, потому что даёт ощущение свежего старта, новой главы, и мы воспринимаем его как что-то особенное и значимое.

Как Новый год связан с отношениями?

По словам Никишиной, в каждом из нас живёт тяга к чуду и ожиданию чего-то волшебного. Даже если шансы на это минимальны, сама надежда согревает. А когда чудо всё-таки случается, вера в него только крепнет. Новый год – это время общения, когда можно строить новые связи, укреплять старые или переосмысливать отношения. И, конечно, это праздник не только про эмоции, но и про вкусные застолья, что тоже добавляет радости.

Чем он нас так цепляет?

Новый год сопровождает нас всю жизнь: от детских утренников до взрослых вечеринок, формируя особые ассоциации и атмосферу перехода из одного этапа в другой. Детские воспоминания делают этот праздник уникальным и тёплым, а потому он прочно занимает место в нашей культуре и сердцах.

Об этом пишет издание TagilCity.