Футболист Андрей Аршавин судится с бывшей женой Алисой из-за алиментов на их общую дочь Есению. Алиса сообщила, что после начала разбирательств он прекратил общаться с ребенком. Ранее Аршавин обратился в суд с просьбой уменьшить выплаты всем своим детям, объяснив это рождением еще одного ребенка. У спортсмена шестеро детей, и с матерями пятерых отношения не сложились.

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, почему мужчины могут потерять интерес к детям после расставания с их матерями. По ее словам, мужчины не могут любить своих детей безусловно. Они ценят их успехи и достижения, а материнская любовь, напротив, всегда безусловна. Это заложено природой.

Она отметила в беседе с «Вечерней Москвой», что отцовская любовь у мужчин часто проявляется, когда ребенок начинает взаимодействовать с миром и давать обратную связь. Если ребенок добивается успехов, отец начинает любить его сильнее. Напротив, дети, которые не достигают успехов, могут вызывать у отца меньшее чувство привязанности.

Абравитова отметила, что самый распространенный тип отцовской любви — когда ребенок нужен мужчине только в контексте отношений с матерью. Инстинкты мужчины направлены на взаимодействие с женщиной, поэтому, если он любит женщину, ее дети, даже если они не биологические, становятся для него важны.

Однако существуют и отцы, которые любят своих детей независимо от отношений с их матерями и никогда не бросают их.

В случае с Аршавиным Абравитова считает, что его поступки зависят от эмоций. Он не цельная личность и подвержен эмоциональным колебаниям. Он может проявлять любовь и заботу к дочери, а потом вдруг менять свое мнение и подавать в суд на снижение алиментов. Его действия часто меняются, что влияет на отношения с детьми и партнершами.

Кроме того, Аршавин подвержен влиянию чужого мнения и легко поддается настроению окружающих. Возможно, он обсудил ситуацию с друзьями или юристами, которые посоветовали ему обратиться в суд. Это может объяснить его отстраненность от ребенка.