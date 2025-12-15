Как создать себе новогоднее настроение в условиях постоянной тревожности?

Приближается Новый год. С возрастом отношение к праздникам меняется, уходит атмосфера волшебства, а в современных реалиях появляется еще и пессимистичный взгляд в будущее. Как развеять негатив и создать себе новогоднее настроение?

© Вести Подмосковья

«У многих взрослых уходит детское праздничное «волшебство», основанное на внешней атрибутике. И его место может занять или цинизм, или более осознанная, взрослая форма праздника. Давайте разберемся, как создать второй вариант. Самое первое, что необходимо понять - попытки насильно вызвать радость в обход тревоги приведут к еще большему истощению. Задача не в том, чтобы развеять негатив, а в том, чтобы признать его, найти для него место и рядом с ним сознательно выращивать маленькие островки тепла и смысла», - объяснила клинический психолог Ксения Мосунова в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Она посоветовала выписать на лист бумаги все, из-за чего возникает ощущение тревожности. Если дать чувствам выплеснуться хоть куда-то, не осуждая себя, их интенсивность снизится. В большинстве случаев тревога живет в мыслях о будущем, поэтому в моменты переживаний следует возвращаться в текущий момент: зажигать свечу с любимым запахом, брать в руки чашку теплого чая. При остром приступе тревоги психолог Мосунова порекомендовала применять технику заземления «5-4-3-2-1»: найдите вокруг себя 5 вещей, которые вы видите, 4 – которые можете потрогать, 3 – которые слышите, 2 – которые чувствуете по запаху, 1 – вкус во рту.

«В детстве волшебство было пассивным: мы ждали подарки от Деда Мороза и т.д. Сейчас оно стало активным творчеством и осмысленностью. Не нужно ждать чуда, ведь можно создать его для себя и других. Тайный подарок соседу, помощь благотворительному фонду… Активность и альтруизм дают чувство контроля и смысла, а именно они являются антидотами тревоги. Не нужно пытаться подарить 100 подарков, накрывать стол на 20 персон и веселиться до упада - можно сделать столько, сколько будет легко и приятно», - отметила собеседница издания.

А еще можно достать старые фотоальбомы, послушать любимые песни из детства. Контакт с собой сквозь время напомнит о собственной устойчивости в этом мире. Дома следует создать приятную атмосферу, планировать моменты заботы о себе, устраивать ритуалы благодарности уходящему году - по словам Мосуновой, даже в трудном году есть возможность отыскать 10-15 вещей, за которые можно быть благодарным. Хотя бы на время праздников стоит отписаться от тревожных новостных каналов и меньше времени проводить в соцсетях, где показываются картинки идеальных праздников.