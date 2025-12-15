Эксперт назвал средний возраст психологической зрелости человека

Это происходит к 39 годам.

Родителям приходится оставаться активными и вовлечёнными в жизнь своих детей на более длительный срок. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Если раньше человек в 18 лет считался абсолютно взрослым, то есть он полностью отвечал за свою жизнь. Сегодня в среднем люди психологически взрослеют к 39 годам. Вообще считается к 30, но на самом деле гораздо позже. Получается, что родители вынуждены дольше сохранять родительство и включённость».

Ранее психолог призвал родителей не бояться конфликтов с детьми. Ссоры в семье подготовят ребёнка к «реальной жизни», рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат психологических наук Михаил Хорс.