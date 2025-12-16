С заботой о себе: как создать новогоднее настроение

Согласно результатам опроса, большинство россиян встретят Новый год без праздничного настроения. Оно отсутствует у 84 процентов опрошенных, только 16 процентов человек ощущают приближение праздника. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, можно ли создать праздничное настроение и как это сделать.

© Вечерняя Москва

Почему у людей нет праздничного настроения

По словам психолога Ильи Ахмедова, отсутствие новогоднего настроения — это естественная реакция психики на накопленное напряжение, хронический стресс и перегрузку последних месяцев, а не признак «личной несостоятельности» и не эмоциональная холодность.

Когда человек долго находится в режиме адаптации и выживания, его нервная система экономит ресурсы и снижает эмоциональную вовлеченность, поэтому ожидать спонтанной радости в такой ситуации не совсем реалистично, — отметил эксперт.

Важно отнестись к своему состоянию с пониманием и не давить на себя с требованием обязательно радоваться празднику, советует специалист.

Как рассказала «ВМ» психолог Ольга Темирханова, часто бывает, что социальные нормы предписывают радоваться, когда внутри никакого веселья нет. Получается рассинхронизация потребностей и ожидаемого извне настроения.

Чем больше человек пытается соответствовать и всеми силами создать этот ложный позитивный эффект, тем больше это может, наоборот, подвергать его психику негативному воздействию. Это провоцирует апатию, фрустрацию, происходит рассинхронизация внутреннего восприятия того, чего от меня ждут, и того, чего я на самом деле хочу, — сказала она.

Как создать праздничное настроение

По мнению Ахмедова, настроение формируется не усилием воли, а через ощущение безопасности и восстановления, поэтому чтобы его наладить:

имеет смысл начинать с базовых вещей — сна, телесного комфорта, тепла, рутинных действий и знакомых ритуалов, которые стабилизируют психоэмоциональное состояние;

полезно сознательно снизить ожидания от Нового года и позволить ему быть спокойным и тихим, без необходимости соответствовать внешним стандартам и чужим представлениям о празднике;

нужно помнить, что важную роль играет ограничение информационного фона, так как постоянное потребление тревожных новостей поддерживает состояние внутреннего напряжения и мешает эмоциональному отклику.

Также важно разрешить себе любые переживания, включая усталость, апатию или грусть. Принятие этих чувств снижает внутреннее сопротивление и со временем само по себе улучшает эмоциональное состояние, — заверил собеседник «ВМ».

Новогодние дни стоит рассматривать не как обязанность быть счастливым, а как пространство для заботы о себе, подчеркнул психолог. Именно из этого состояния у многих людей постепенно появляется живое и устойчивое ощущение праздника.

Я рекомендую смещать фокус на бережную рефлексию и поддержку себя. Спросите себя: «Что помогло мне справляться и что сейчас действительно может дать восстановление», — посоветовал Ахмедов.

Чего не стоит делать

Темирханова порекомендовала не подводить итоги года, как многие привыкли делать:

Для многих это стало обязательным ритуалом перед Новым годом. Если совершенно нет ресурсов, то лучше отказаться от подведения итогов и не строить грандиозных планов.

Если праздничное настроение не появилось и в новогоднюю ночь, психолог советует попробовать сместить фокус на свои внутренние чувства и отказаться от социальных стереотипов:

Проведите эту ночь так, как хотите. Посмотрите любимый фильм, почитайте книгу, не придавая особой значимости этому событию.

Эксперт считает: вместо того чтобы пытаться заставить себя быть радостным в новогоднюю ночь, в этот вечер стоит сосредоточиться на одном осмысленном диалоге. Например, поговорить с тем, кто рядом, о чем-то важном и интересном, не касающемся праздника.

Эту ночь можно провести со своими близкими, поговорить с ними по душам. Создать теплую и приятную атмосферу, а не пытаться искусственно заставлять себя радоваться, — добавила специалист.

Украшение елки — одно из любимых семейных занятий в преддверии Нового года. Но если у вас есть дома питомец, то важно нарядить дерево так, чтобы он был в безопасности. Как это сделать, узнала «Вечерняя Москва».