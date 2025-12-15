Врач объяснил, как пиво меняет сексуальные предпочтения мужчин и женщин

Ученые утверждают, что пиво может изменить сексуальные предпочтения людей. Согласно исследованиям, мужчины теряют интерес к противоположному полу, а женщины становятся менее избирательными в выборе партнеров из-за большого содержания фитоэстрогенов в составе напитка. «Вечерняя Москва» вместе с экспертом разбиралась в том, может ли пиво изменить сексуальную ориентацию человека.

По словам кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елены Соломатиной, пиво содержит большое количество фитоэстрогенов, поэтому его частое употребление может привести к гормональному сбою.

Фитоэстроген — растительный аналог женских половых гормонов, который в большом количестве приводит к снижению либидо у мужчин, делая их более капризными и женоподобными. На этом фоне они теряют интерес к противоположному полу, — рассказала доктор.

Она пояснила, что уровень тестостерона отвечает за лидерские качества мужчин. Когда в их организме достаточно мужских половых гормонов, они стремятся найти хорошую работу, защищать семью, зарабатывать деньги. При постоянном потреблении пива эстрогены замещают тестостерон, в итоге мужчина теряет свою маскулинность.

Кроме того, у пива высокий гликемический индекс, что приводит к накоплению жира в организме. Абдоминальное ожирение дополнительно бьет по уровню тестостерона. Совокупность этих факторов приводит к тому, что мужчина больше напоминает женщину по поведению и может обращать внимание на других мужчин, — отметила Соломатина.

У женщин пиво тоже провоцирует ожирение, что негативно сказывается на сексуальной активности, заверила эксперт:

Из-за высокого гликемического индекса напитка риск набрать лишний вес есть и у женщин, а они более чувствительно относятся к своей внешности и фигуре. Отсюда зарождаются комплексы, женщина не может расслабиться во время близости с мужчиной, а сам процесс дается ей тяжело, потому что с избыточным весом требуется прилагать больше усилий для движения с партнером.

Также избыток эстрогенов в организме запускает проблемы с циклом и либидо, добавила Соломатина.

В норме у женщин немного тестостерона, но его достаточно для того, чтобы они испытывали сексуальное влечение к мужчине. Но снижение уровня «мужских гормонов» до минимума может снизить желание заниматься сексом вовсе, — предупредила диетолог.

