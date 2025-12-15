Психолог рассказал, как правильно взять аскезу для реализации мечты

Задуманное исполнится только в том случае, если правильно наметить себе цель. Психолог Дарья Дунаева рассказала, как правильно брать аскезу для реализации мечты в новом году. По её словам, мало просто захотеть. Важно дать своему мозгу чёткую установку на действие.

«Нельзя писать слишком общие формулировки (например, «быть счастливой») — мозг не понимает, как это проверить. Отрицательные установки — «не болеть», «не быть одинокой» [тоже давать не стоит], психика не работает с «не», притягивается противоположное», — объяснила эксперт.

Дунаева также подчеркнула, что аскеза — это не магия, а психологический инструмент самоконтроля, который помогает наиболее эффективно распределять силы и ставить на передний план то, что действительно важно. Если реализовать задуманное не удастся, не стоит ругать себя. Важно провести анализ и понять, в чём была ошибка.