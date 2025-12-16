Женщины рассказали, какие действия мужчин возбуждают их сильнее всего

Психотерапевт и сексолог Джиджи Энгл рассказала, какие действия мужчин сильнее всего возбуждают некоторых женщин. Их истории он привела в разговоре с изданием Men's Health.

Так, одна из собеседниц Энгл сообщила, что ей нравится, когда ее партнер во время секса разговаривает на иностранном языке, которого она не знает. Другая призналась, что ее возбуждают голосовые сообщения от партнера, в которых он рассказывает, как они занимаются сексом.

Также многим нравятся эротические игры с температурами, например, с кубиком льда, или неожиданные проявления нежности на публике.

«Он прижал меня к стене в клубе, крепко поцеловал и сказал, что собирается сделать со мной позже», — рассказала анонимная собеседница.

Другие же отметили, что их сильнее всего возбуждают массаж ног и стимуляция груди.

Кроме того, многим женщинам привлекательными кажутся уверенность и спокойствие партнера.

