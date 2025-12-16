Как отсутствие секса влияет на организм

Эксперт по вопросам секса и отношений Аннабель Найт рассказала о плюсах и минусах долгого воздержания от секса. Ее слова цитирует издание Metro.

Найт подчеркнула, что продолжительный отказ от секса многим помогает лучше понять себя и свои желания. По ее словам, это время можно использовать для переосмысления ценностей и приоритетов. Однако она предупредила, что, придерживаясь целибата, нужно быть готовым к некоторым изменениям в теле.

Так, по ее словам, зачастую при отказе от секса снижается либидо и через какое-то время человек не испытывает дискомфорта из-за воздержания. У женщин это может сопровождаться сухостью влагалища, а у мужчин исчезновением спонтанной эрекции. Найт отметила, что после возобновления сексуальной жизни эти симптомы полностью уходят.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что мужчинам регулярная эякуляция полезна для профилактики заболеваний предстательной железы.

