Названы особенности людей с высоким интеллектом

Высокий интеллект зачастую связан с высоким уровнем эмоциональной сложности и низким уровнем социальной адаптации, рассказала «Газете.Ru» психолог, доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина.

© Газета.Ru

«Если мы понимаем умных людей как людей с высоким уровнем интеллекта, то признаем и тот факт, что высокий интеллект зачастую связан с высоким уровнем эмоциональной сложности. Кроме того, высокий интеллект часто имеет более низкий уровень социальной адаптации. Ему значительно сложнее конфигурироваться и пристраиваться в меняющиеся обстоятельства, чем более низкому уровню интеллекта», — отметила Никишина.

Ранее канадские ученые установили, что умные люди чаще злятся из-за своего высокого интеллекта, потому что им не все равно. Однако Никишина не совсем согласна с результатами их работы.

«Злость — это базовая эмоциональная настройка, которая продуцируется и проявляется без управления со стороны интеллекта. Целесообразность проявления этой негативной эмоции для людей с высоким интеллектом минимальна, поскольку она достаточно затратна и в целом непродуктивна, если проявляется часто и без оснований. Что же касается терпимости или нетерпимости ко лжи у таких людей — это, как правило, крайне индивидуально. Высокий интеллект может продуцировать и высокую склонность ко лжи и при этом также проявляться в ее нетерпимости. Импульсивность или раздражение как реакция на противоречия в деталях или на непонимание очевидных вещей — тоже вполне возможны», — рассказала психолог.

Соответственно, мысль о том, что высокий интеллект — это универсальная программа с определенным набором эмоциональных, — нереалистична.