Вебкам-модель рассказала об особенных звонках клиентов перед Новым годом

36-летняя вебкам-модель из Австралии по имени Эмили рассказала об особенных звонках своих клиентов перед Новым годом. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам Эмили, в рождественское утро ей часто звонят женатые мужчины, у которых есть дети, и просят ее составить им компанию.

«Им просто нужно побыть наедине с собой рождественским утром. Еще есть одинокие парни за пятьдесят со взрослыми детьми, которые живут в другой стране и не приезжают к родителям на каникулы. Они просто совсем одни в самое замечательное время года — вот почему я стараюсь поговорить с ними, когда мои дети во мне не нуждаются», — рассказала женщина.

За внимание в праздничный сезон, утверждает вебкамщица, клиенты награждают ее.

«Люди настроены на праздничный лад, поэтому я получаю чаевые, часто мне делают подарки. Я помню, когда я переехала в собственную квартиру в 2017 году, один парень купил мне огромный телевизор, книжные полки и журнальный столик — это было очень кстати, потому что денег у меня тогда было немного», — объясняет она.

При этом в канун Рождества модель сайта для взрослых обычно проводит вместе сдетьми, а на следующий день принимает в гостях старших родственников.

