Перечислены главные причины женских измен

Перечислены причины женских измен
Многие думают, что женщины изменяют, так как теряют контроль над своими желаниями. Но это неправда. Есть три причины, почему это на самом деле происходит, по мнению автора блога Sohu.
Первая причина женских измен - длительный "эмоциональный голод". Если женщина много раз пыталась наладить контакт с мужем, а он ей отвечал лишь фразами вроде "ты слишком много думаешь" или "заняться тебе нечем", то со временем она будет молчать. Но вот смириться с этим не сможет. И человек на стороне, который даст ей эмоциональное "тепло", станет её отдушиной.
Во-вторых, женщине часто хочется вернуть себе ощущение нужности, которое было раньше. В 40 лет многие женщины уже не чувствуют себя собой и теряют индивидуальность. Ощутить, что её всё ещё ценят и хотят, - как глоток свежего воздуха.
Третий фактор - сочетание низкой самооценки и сильной подавленности. Если женщиной долгое время пренебрегали, она может начать считать, что не заслуживает любви. В результате она начинает искать третье лицо, чтобы это изменить.