Какие две фразы женщины часто произносят во время флирта

Женщинам лучше даётся выражение любви через слова, именно поэтому они часто прибегают к намёкам. Вот какие фразы они обычно используют при флирте.

"Думаешь, я разозлюсь?" - первый вопрос, который женщина может задать при флирте. Он нужен, чтобы проверить степень заинтересованности мужчины.

Второй же вопрос - это "Ты не заметил, что в последнее время я немного изменилась?" Он направлен на то, чтобы привлечь внимание партнёра. Оба этих вопроса кажутся простыми, но за ними на самом деле скрываются намёки на чувства. Именно так женщины часто выражают свою привязанность.