Выгорание в конце декабря: как найти силы на работу?
HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Курникова рассказала изданию «Вести Подмосковья», что больше половины россиян сталкиваются с выгоранием в конце года. Ближе к завершению декабря нужно одновременно закрывать старые проекты, запускать праздничные акции, строить планы на следующий год. А мысли уже не такие креативные, дела копятся…
«В этой ситуации важно грамотно экономить силы. Следует пересмотреть список задач и спросить себя: что из запланированного действительно нельзя отложить до января? Часто оказывается, что таких пунктов всего два-три, и можно сконцентрироваться только на них. Остальное есть смысл делегировать или смело перенести, ведь лучше сделать качественно один годовой отчет и одну новогоднюю кампанию, чем выполнить десять дел плохо и выбиться из сил», - отметила специалист.
Стоит обсудить с руководителем или командой те задачи, которые физически не получится выполнить до Нового года. Вместо фразы «я все сделаю» собеседница издания посоветовала использовать формулировку «Я сосредоточусь на отчете и подготовке к акции. Остальные задачи мы запустим в первую неделю января». Такой подход продемонстрирует ответственность, а не слабость. Для аналитических задач рекомендуется выделять один-два часа в день и заниматься непрерывной работой без телефона и почты.
«Можно поискать в работе что-то заряжающее. Может, это интересный формат для отчета — не презентация, а дашборд. Или разговор с коллегой из другого отдела о планах на будущий год. Иногда смена формата помогает встряхнуться. Самая важная задача сейчас — сохранить ясную голову и дойти до новогодних праздников без чувства полного опустошения. Тогда в январе получится вернуться отдохнувшим и готовым к новым вызовам», - подчеркнула специалист Курникова.