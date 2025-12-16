Выгорание в конце декабря: как найти силы на работу?

HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Курникова рассказала изданию «Вести Подмосковья», что больше половины россиян сталкиваются с выгоранием в конце года. Ближе к завершению декабря нужно одновременно закрывать старые проекты, запускать праздничные акции, строить планы на следующий год. А мысли уже не такие креативные, дела копятся…

«В этой ситуации важно грамотно экономить силы. Следует пересмотреть список задач и спросить себя: что из запланированного действительно нельзя отложить до января? Часто оказывается, что таких пунктов всего два-три, и можно сконцентрироваться только на них. Остальное есть смысл делегировать или смело перенести, ведь лучше сделать качественно один годовой отчет и одну новогоднюю кампанию, чем выполнить десять дел плохо и выбиться из сил», - отметила специалист.

Стоит обсудить с руководителем или командой те задачи, которые физически не получится выполнить до Нового года. Вместо фразы «я все сделаю» собеседница издания посоветовала использовать формулировку «Я сосредоточусь на отчете и подготовке к акции. Остальные задачи мы запустим в первую неделю января». Такой подход продемонстрирует ответственность, а не слабость. Для аналитических задач рекомендуется выделять один-два часа в день и заниматься непрерывной работой без телефона и почты.