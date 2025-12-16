Психолог ответил, что поможет побороть импульсивный шопинг

Практикующий психолог Богдан Стефанишин рассказал, что комбинированная терапия поможет побороть импульсивный шопинг.

«Пациент принимает антидепрессанты, назначенные врачом. Они снимают или снижают симптоматику, психика становится гибкой, и тут подключается психотерапевт. В результате у человека с ОКР уменьшается тревожность, он, в принципе, учится с ней справляться», — заявил он в беседе с RG.RU.

По его словам, психотерапия и медикаменты помогают погасить негативное влияние многих, хотя и не всех, психических расстройств.

Как отметил Стефанишин, также есть копинг-стратегия — набор действий, помогающих совладать со стрессом.

«Например, когда испытываю нервное напряжение, открываю приложение, смотрю товары, например дорогие настольные игры, добавляю их в корзину, а в «чёрную пятницу» осознанно покупаю со скидкой», — пояснил он.

