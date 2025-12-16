Кто такие глимеры

Пока общественные дискуссии сосредоточены на различиях между зумерами и поколением альфа, в цифровом пространстве сформировался другой, куда менее уловимый феномен — глимеры. Это не возрастная когорта и не новое поколение, а социокультурный тренд, связанный с отказом от культа «успешного успеха» и ориентацией на спокойствие, гармонию и малые радости повседневной жизни, рассказали социологи и психологи Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как объяснили исследователи, ключевая особенность глимеров заключается не в годе рождения, а в образе жизни, сформированном цифровой средой — короткими видео, сторис и бесконечным скроллингом ленты. В условиях постоянной демонстрации достижений и продуктивности многие люди сознательно выбирают противоположную стратегию — замедление и поиск устойчивости.

По словам ассистента кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Яны Баяндиной, глимерство — это личный выбор, а не социальное поколение. У него нет четких возрастных рамок, единого уровня дохода или специфических условий социализации. Возникновение тренда связано с двумя факторами: давлением капиталистической логики постоянной эффективности и цифровизацией, которая через соцсети усиливает ощущение бесконечной гонки без финиша.

Доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук Мария Дуванская подчеркнула, что глимеров невозможно описать через классические социальные маркеры. Их объединяет не принадлежность к группе, а философия — осознанное внимание к «моментам света»: уюту, общению, простым ритуалам, которые дают ощущение опоры в нестабильной реальности.

В психологическом смысле глимерство близко к практикам позитивной психологии и осознанности. Концентрация на позитивных переживаниях может снижать тревожность, улучшать эмоциональную устойчивость и служить профилактикой выгорания. Однако у такого подхода есть и риски. Чрезмерный фокус на «малых радостях» может превратиться в стратегию избегания проблем, отказ от долгосрочных целей и личностного роста.

Эксперты также рассматривают глимерство как форму тихого социального дистанцирования. Доцент ПНИПУ Константин Антипьев отметил, что это не протест в классическом смысле, а приватный выход из навязанных сценариев успеха. У глимеров нет лидеров, манифестов и требований к обществу — лишь рассеянные микропрактики, объединенные общим настроением.

Будущее глимеризма остается неопределенным. Он может либо повлиять на долгосрочное переосмысление ценностей, либо исчезнуть, не выдержав давления рынка и логики продуктивности. Как считают в Пермском Политехе, многое будет зависеть от того, готово ли общество отказаться от культа бесконечной эффективности — сценария, который пока выглядит маловероятным.

