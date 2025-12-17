Психолог объяснил, зачем иногда нужно выпадать из социума

Семейный психолог Дарья Сальникова объяснила, что паузы без инфошума дают мозгу расти.

© Vse42.ru

Выключить телефон на весь день – это уже не прихоть, а полноценный отдых для ума. Почему добровольный отказ от информационного шума перестал быть элитарной практикой и превратился в нормальную потребность каждого, кто живёт в бесконечном потоке данных?

Семейный психолог Дарья Сальникова в разговоре с "Радио 1" отметила, что главная трудность – в том, как мозг справляется с объёмом информации.

Она напомнила, что мы существуем в реальности, где потоки контента не прекращаются. Ленты соцсетей, новости, подкасты, чаты – мозг пашет без остановки, пытаясь всё это разобрать. Но, по её словам, мозг – как мышца: чтобы расти, ему нужны не только нагрузки, но и передышки.

Специалист подчеркнула, что обычного сна часто мало, потому что ночью перенапряжённый мозг продолжает "переваривать" события дня. Из‑за этого сон становится беспокойным, а утро – тяжёлым.

Когда у нас 24/7 потребления контента, у мозга нет времени его обрабатывать, и это прямой путь к выгоранию. Выход – сознательно устраивать себе "часы тишины". Это время, когда вы просто идёте по улице, смотрите на деревья, занимаетесь рутиной или просто ни о чём не думаете, – посоветовала эксперт.

Именно в такие моменты, когда вокруг становится тише, происходит самое ценное – развитие мозга. Сальникова предложила россиянам, в том числе и кузбассовцам, начать с вечеров: убирать телефон, выключать чаты и давать мозгу возможность плавно успокоиться. Тогда и сон станет крепче, и утро намного бодрее.

Вся польза таких пауз – это не про эзотерику, а про нейрофизиологию. Мы даём перевозбуждённой нервной системе шанс выдохнуть, снижаем стресс и повышаем способность концентрироваться и творить. Инфодетокс – это не бегство, а способ снова настроиться на себя, подытожила психолог.