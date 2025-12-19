Какие слова помогут лучше запомниться собеседнику и аудитории

Исследование, опубликованное в журнале Cognition, предполагает, что не все слова одинаково эффективны в общении. Авторы утверждают, что влияние слов на восприятие и запоминание зависит от их «неожиданности». Работа может помочь лучше понять, как структура слов влияет на способность воспринимать информацию и запоминать ее, сообщает Сonversation.

Неожиданные сочетания звуков

Психолингвистика — это наука об использовании и усвоении языка. Одним из ключевых понятий в этой области является «неожиданность» — мера того, насколько слово отличается от ожидаемого. Исследования показывают, что слова, состоящие из необычных последовательностей звуков, воспринимаются как более неожиданные и выделяются в речи.

Для измерения неожиданности слов используется теория информации, которая позволяет вычислить, сколько информации вносит каждый звук в слово. Например, сочетание звуков, которые часто встречаются в языке, такие как /st/ в словах «stick» или «stone», содержат относительно мало информации. Это объясняется тем, что многие другие слова имеют схожие последовательности звуков.

Напротив, звуки в менее распространенных сочетаниях, такие как /koi/ в словах «coil» и «coin», кажутся более неожиданными и содержат больше информации. Это объясняется тем, что более необычные последовательности звуков встречаются в меньшем количестве слов в лексиконе.

Чтобы исследовать это явление, ученые использовали огромный корпус данных — 51 миллион слов разговорного американского английского языка. Каждое было оценено по степени неожиданности.

Неожиданные слова и информация

Затем результаты сравнили с результатами экспериментов, в которых участники выполняли задачи на распознавание слов и запоминание. Оказалось, что более «яркие» слова, такие как «собака» («dog») или «цветок»(«flower»), вызывают больше неожиданности и легче запоминаются, чем слова, такие как «оглушить» («stun») или «заговор» («plot»). Это подтверждает, что слова, которые звучат неожиданно, лучше запоминаются.

Интересно, что такие слова с яркой выразительностью ставят под сомнение традиционное представление о языке, согласно которому связь между словом и его значением произвольна. Например, в разных языках одно и то же значение может передаваться разными звуковыми сочетаниями, как это происходит с деревом (английское «tree» и французское «arbre»). Однако некоторые слова могут быть более «яркими» из-за своей структуры, что делает их более эффективными в общении.

Предыдущие исследования показали, что слова с «угрожающим» значением, такие как «змея» или «тигр», часто воспринимаются как более неожиданные. Это связано с тем, что они передают чувство опасности и запоминаются лучше. Но яркие слова также вызывают эффект неожиданности, что указывает на их способность привлекать внимание.

Ученые считают, что использование неожиданных слов помогает сфокусировать внимание на важной информации и способствует ее лучшему запоминанию. Это может быть полезно не только в личном общении, но и в профессиональной сфере, например, в рекламе и социальных сообщениях. В области образования использование ярких и неожиданных слов может улучшить процесс обучения. Вполне возможно, что научная коммуникация также может выиграть от использования слов, которые легче запоминаются и воспринимаются.