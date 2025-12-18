Как перестать психовать и начать просто жить

Молодые люди все чаще сталкиваются с тревожностью и порой больше, чем старшее поколение. В начале месяца аналитический центр ВЦИОМ опубликовал исследования уровня стресса наших соотечественников, основанное на опросе, проведенном в октябре. Больше всего со стрессом сталкиваются люди в возрасте от 25 до 33 лет.

Ситуация оставляла желать лучшего и в прошлом году. По данным института психологии РАН, среди молодежи в возрасте от 18 до 34 лет тревожность растет. Доля респондентов с отмеченными у себя симптомами депрессии составила 39%.

Беседуем с экспертом

Разобраться в причинах тревожности среди молодежи, путях её снижения, влиянии на здоровье и трудоспособность «Свободной Прессе» помог психолог Родион Чепалов.

Он отмечает, тревожность не проявляется на пустом месте:

- Когда я работаю с молодыми людьми, я часто слышу одну и ту же фразу, сформулированную разными словами: «Со мной вроде бы всё нормально, но внутри постоянно напряжение». Повышенная тревожность у молодежи сегодня — это не слабость и не «мода», а закономерная реакция психики на среду, в которой неопределённость стала фоном, а ожидание успеха — постоянным экзаменом.

«СП»: Почему у молодежи растет уровень тревожности?

- Первая причина — жизнь в режиме непрерывного сравнения. Молодой человек растёт в пространстве, где чужие достижения всегда на расстоянии одного свайпа. Я видел, как студенты с реальными успехами обесценивают себя, потому что кто-то «уже зарабатывает больше», «уже нашёл призвание», «уже не боится».

Психика при этом не различает реальность и витрину: она реагирует так, будто всё время проигрывает гонку. Это создает хронический стресс, даже если объективных угроз нет.

Вторая причина — размытые ориентиры взрослости. Раньше жизненные этапы были понятнее: учёба, работа, самостоятельность. Сейчас многие клиенты говорят мне: «Я не понимаю, где точка «я уже ок»». Тревога усиливается, когда нет внутреннего критерия достаточности. Человек всё время как будто «в черновике», а не в жизни.

Третья причина — перегруженность выбором и ответственностью. Молодёжь часто живёт с ощущением, что любая ошибка фатальна: не тот выбор — и жизнь «сломана». Я наблюдаю, как тревога парализует решения: проще ничего не начинать, чем рискнуть и столкнуться с разочарованием.

«СП»: И как юному поколению снизить уровень тревожности?

- В практике я начинаю не с «успокоиться», а с возвращения телу и психике ощущения границ. Например, мы учимся отделять то, на что человек реально влияет, от того, что он только прокручивает в голове. Один клиент сказал: «Я понял, что тревога — это попытка всё проконтролировать, даже то, что не поддаётся контролю». Это был важный сдвиг.

«СП»: Информационный шум тоже является одной из причин стресса, что делать с ним?

- Работает и снижение фонового шума. Я часто предлагаю эксперимент: на неделю сократить потребление новостей и социальных сетей, не как запрет, а как наблюдение за своим состоянием. Многие с удивлением замечают, что тревога уменьшается без дополнительных техник — просто потому, что мозг перестаёт жить в режиме постоянной угрозы.

Неидеальный человек

Также психолог советует следующее:

- Ещё один важный момент — разрешение себе быть «неидеальным в процессе». Когда человек перестаёт требовать от себя немедленного результата и начинает жить в логике шагов, тревога теряет почву. Я иногда привожу пример из культуры: герои романов взросления никогда не знают, куда именно придут, но именно движение, а не ясность, делает их живыми.

«СП»: Каким образом тревожность сказывается на здоровье и работоспособности молодежи?

- Повышенная тревожность напрямую отражается на здоровье и работоспособности. Я вижу, как она проявляется не только в мыслях, но и в теле: бессонница, хроническая усталость, проблемы с концентрацией. Молодые люди часто считают себя «ленивыми», хотя на самом деле их нервная система просто истощена постоянной мобилизацией. В таком состоянии сложно учиться, строить карьеру, выстраивать отношения — не потому, что нет способностей, а потому что энергия уходит на внутреннюю борьбу.

Важно понимать

Чепалов отмечает, тревожность не является дефектом:

- Тревожность у молодежи — это сигнал, а не дефект. Она говорит о перегрузке, о слишком высоких ожиданиях и о дефиците опоры. И когда в работе удаётся заменить вопрос «Что со мной не так?» на «В каких условиях я живу и как могу о себе позаботиться?», уровень тревоги начинает снижаться сам по себе.

Удар по памяти и органам

Клинический психолог Сергей Моисеев описывает влияние тревоги на молодежь так:

- На уровне здоровья тревожность редко ограничивается эмоциями. Она напрямую влияет на тело: нарушается сон, появляются головные боли, проблемы с пищеварением, скачки давления, постоянная усталость. С точки зрения психики страдают концентрация и память, становится сложнее принимать решения, растёт прокрастинация. В работе это часто выглядит парадоксально: человек старается больше, но работает менее эффективно, потому что значительная часть энергии уходит на внутреннее напряжение.

Не стесняться доктора

Чтобы не позволить тревоге «сжечь» разум, Моисеев советует обращаться к специалистам:

-Снизить уровень тревоги возможно, но не за счёт «позитивного мышления». Эффективнее всего работает возвращение ощущения контроля хотя бы на базовом уровне: режим сна, питания, движения, ограничение информационного шума. Важно также учиться распознавать тревожные мысли — они часто звучат как факты, но на самом деле являются когнитивными искажениями: катастрофизация, завышенные требования к себе, ощущение тотальной ответственности. Работа с психологом или психиатром здесь не признак слабости, а способ не доводить состояние до выгорания или депрессии.

И практический совет напоследок

Психолог Татьяна Смирнова в качестве одного из методов снижения тревоги советует устроить себе "скучную жизнь".

Она предлагает не героический марш-бросок, а «сборку опор». Первая: режим и ритуалы. «Скучная жизнь» в хорошем смысле — ранний отбой, предсказуемые утренние и вечерние рутинные занятия, регулярное питание, умеренная физическая активность.