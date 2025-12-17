Психолог рассказал, как новые впечатления зимой влияют на мотивацию

Это отличный способ зарядиться бодростью и позитивом. Психолог Родион Чепалов рассказал «Чемпионату», как новые впечатления зимой влияют на мотивацию.

По словам эксперта, новизна активирует дофаминовую систему, повышает уровень энергии и снижает сезонное чувство монотонности. Даже малые изменения — новые маршруты, яркие сенсорные стимулы, смена деятельности — увеличивают когнитивную гибкость и воспринимаемую способность «начинать заново».

«В быту это хорошо заметно. Человек после короткой поездки, посещения выставки или даже смены обстановки дома легче возвращается к рабочим задачам. Новые запахи, свет, картинки и социальные контакты создают эффект «микроперезагрузки», который компенсирует зимнюю усталость», — сказал психолог.

Чепалов подчеркнул, что в спорте такой эффект используется осознанно: зимние сборы, новые трассы, форматные изменения тренировок помогают спортсменам выйти из адаптационного плато и повысить вовлечённость.