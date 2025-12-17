Пять желаний, которые тянут назад после пятидесяти

С​‍​‌‍​‍‌ возрастом все больше думаешь над тем, какие желания действительно искренние, а какие по привычке несешь через всю жизнь. Автор канала «Большое сердце» рассказывает о том, от чего точно можно отказаться без ущерба для себя.

В первую очередь, откажитесь от мести, даже если хочется ответить обидчику той же монетой. Но, как говорил Лао-Цзы, лучше просто подождать:

«Если кто-то причинил тебе зло — не мсти. Просто сядь на берегу реки, и скоро увидишь, как мимо проплывает труп твоего врага».

Перестаньте мечтать обо всех вещах в мире. Не засоряйте пространство вокруг себя и оставляйте только то, чем действительно пользуетесь.

Не старайтесь всем нравиться. Молодым кажется, что нужно соответствовать каким-то стандартам. Но Лао-Цзы предупреждал: если ищешь одобрения со стороны, так и проживешь чужую жизнь.

Прекратите пытаться все успеть. Помните, что сама природа никуда не торопится и все успевает. Наслаждайтесь моментом, в котором находитесь, и не распыляйтесь на дела, не стоящие этого.

Не сравнивайте себя с другими. Да, у кого-то пенсия выше, а у кого-то внуки квартиру раньше купили. Но намного важнее ценить то, что у вас уже есть, иначе покоя вам не видать.