Почему мы с полуслова понимаем товарищей по работе

Ученые из Сиднея выяснили, что при совместной работе у людей происходит «синхронизация» мозговой активности. Почему так происходит — в материале «Вечерней Москвы».

Командная работа предполагает наличие общих правил и единого мышления, и новое исследование показывает, что процессы отражаются в мозговой активности через доли секунды. Чтобы выяснить это, ученые сформировали 24 пары участников. Им предложили вместе выработать правила сортировки фигур по разным визуальным признакам, а затем работать над выполнением задачи. При этом фиксировали мозговую активность. По мере выполнения задачи уровень синхронизации реакций мозга в парах повышался.

На фоне таких новостей науки в соцсетях сразу заговорили о телепатии — мол, понятно, почему так хорошо получается иногда прочитать мысли коллег.

Каждый, наверное, сталкивался с ситуацией, что он подумал о чем-то, а другой сделал. Как будто удалось передать мысль без слов, — говорит психолог Антон Кузнецов. — Вообще надо понимать, что люди — социальные животные, мы постоянно копируем поведение друг друга. Это касается не только поступков, мимики, но и идей. Мы обращаем внимание на других. И эмпатия может быть не только эмоциональная, но и интеллектуальная. Исследования показывают существование почти телепатических способностей между людьми в определенных ситуациях. Однако они не выдерживают критики.

Но все же надо признать, что сотрудники, коллеги порой могут понимать друг друга с полуслова, даже лучше, чем близких людей, родственников. Обычно так бывает, если люди увлечены одной, общей идеей.

Как добиться того, чтобы на работе у ваших сотрудников была высокая степень «синхронизации»?

Эксперт уверен, что всевозможные попытки организовать комфортные условия для коллектива, мероприятия для так называемого тимбилдинга, корпоративы тут не помогут.

Есть масса очень успешных компаний, в которых подобные методы не приветствуют. Для того чтобы возникли такие связи между людьми, надо создавать команду единомышленников. Люди должны приходить на работу не только для того, чтобы зарабатывать, но и чтобы добиваться общих целей. И второе условие — это длительная работа в команде. Если в компании бесконечная текучка кадров, совместные прогулки и игры явно не спасут.

Эксперт подчеркивает: люди так устроены, что их волнуют не только деньги. Мы не очень-то рациональны. Скорее эмоциональны.

Если руководитель сам чем-то увлечен, относится к людям с уважением, с эмпатией, то он потихоньку собирает единомышленников, заражает своими идеями. Конечно, все это не значит, что людям, работающим «за идею», можно недоплачивать. Сотрудники должны чувствовать, что к ним относятся с уважением, достойно, — добавил Кузнецов.

Психологи говорят, что в семье партнеры должны смотреть не друг на друга, а в одну сторону. Это же правило действует и в случае с коллегами.

