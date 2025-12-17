35-летняя девственница перечислила самые популярные заблуждения о невинности

Блогерша из США Лорен Харкинс, которая никогда не занималась сексом, рассказала о самых частых заблуждениях людей о невинности. На ее историю обратило внимание издание New York Post.

По словам 35-летней Харкинс, подписчики часто обвиняют ее в том, что она ведет себя не как девственница.

«Критика обычно сводится к предсказуемым категориям. Меня обвиняют во лжи, в том, что я устарела и ищу внимания», — рассказала она.

Также женщина отметила, что многие считают ее очень религиозной и помешанной на традициях, но это не так. Харкинс уверяет, что отказалась от свиданий не потому, что боится нарушить чьи-то правила, а из-за того, что не готова к романтическим отношениям.

«Я только сейчас приближаюсь к этой готовности, и в этом нет ничего постыдного. Наоборот, я сделала это намеренно», — заявила она.

Ранее женщины на форуме Reddit поделились самыми теплыми воспоминаниями о своих отцах. Так, одна пользовательница рассказала, что отец проявлял искренний интерес к волновавшим ее вещам, а другая рассказала, что отец повлиял на ее выбор профессии.