Почему под новый год часто бывает хандра и что с этим делать

Под Новый год от жизни принято ждать радости при виде звездочек и фонариков, подъема и вдохновения, но на практике многие сталкиваются с обратным эффектом. Настроение падает, появляется усталость, желание залезть с головой под одеяло и чтобы никто не трогал, не подходил, не разговаривал… Это не каприз и не личная слабость, а вполне закономерная реакция психики на конец года. Психолог Радмила Бакирова рассказала, в чем тут дело — и, главное, как с этим всем справляться.

Эффект подведения итогов, к которому никто не готов

Даже если вы сознательно не занимаетесь анализом года, психика делает это автоматически.

«Сравнение ожиданий с реальностью происходит фоном и, к сожалению, довольно часто — в пользу последней. То, что не получилось, всплывает ярче, чем то, что удалось. Это вызывает ощущение незавершенности и внутреннего разочарования, которое легко маскируется словом „хандра“. Но ведь вы сами не стали хуже от того, что у вас что-то не получилось», — объясняет эксперт.

Социальное давление праздника

Новый год окружен жестким культурным сценарием: радоваться, порхать счастливыми эльфами, любить, быть благодарными, счастливыми и нарядными. Когда внутреннее состояние с этим не совпадает, возникает дополнительное напряжение. Появляется чувство, что с вами что-то не так, раз радость не приходит автоматически. На самом деле, и это несоответствие ожиданий и реальности всегда бьет по настроению.

Накопленная усталость года

К декабрю психика часто работает на остаточном ресурсе. Даже если внешне все в порядке, внутри может быть ощущение истощения.

«В таком состоянии организму сложно испытывать яркие эмоции, в том числе радость. Хандра здесь выступает не проблемой, а сигналом о том, что ресурс требует восстановления, а не дополнительной стимуляции», — подчеркивает психолог.

Нарушение привычного ритма

Сбивается режим сна, питания, движения, усиливается поток общения (в том числе с людьми, с которыми вы бы с радостью еще лет сто не встречались, но надо — взять, например, тех же нелюбимых родственников). Психика любит предсказуемость, а декабрь как раз лишает ее этой опоры. Даже приятные события в большом количестве утомляют. В результате появляется эмоциональная нестабильность и ощущение, что все раздражает без явной причины.

Страх нового этапа

Новый год символически воспринимается как граница. За ней неизвестность, ожидания, планы и ответственность. Даже если внешне вы настроены оптимистично, внутри может жить тревога перед будущими изменениями. Хандра в этом случае — способ психики притормозить и дать себе время адаптироваться к переходу.

Что с этим делать с точки зрения психологии

Во-первых, перестать требовать от себя обязательной радости. Разрешение чувствовать то, что есть, уже снижает напряжение. Во-вторых, сократить количество социальных и эмоциональных обязательств, оставив только действительно важное. В-третьих, добавить телесной заботы: сон, тепло, еда, спокойное движение.