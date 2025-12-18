Психолог объяснил причины плохого настроения перед Новым годом

Психолог Роя Ройл объяснила, почему у некоторых людей портится настроение перед Новым годом. О причинах этого состояния она рассказала HuffPost.

Первой возможной причиной психолог назвала завышенные ожидания от праздника. Она пояснила, что реклама, социальные сети и окружение навязывают определенный образ, который должен сделать человека счастливым. Однако зачастую ощущения счастья не возникает, и остается только разочарование.

Ройл добавила, что плохое настроение в предпраздничные дни свойственно людям, которые в детстве любили этот праздник, искренне ждали чудес и подарков. По ее словам, это ощущение может сохраняться годами, но во взрослом возрасте сопровождается разочарованием.

Также психолог считает, что еще одной причиной могут быть плохие ассоциации, связанные с Новым годом. Она пояснила, что это может быть травмирующее или неприятное событие, которое произошло в праздничные дни.

«Даже если человек сознательно не думает о потере или травме, его тело может реагировать, так как сама окружающая атмосфера провоцирует эту реакцию», — пояснила специалист.

Ранее психолог Анастасия Быстрова рассказала, как можно найти мотивацию работать перед Новым годом. По словам Быстровой, в первую очередь важно избегать переутомления и много спать.