Психологи выяснили почему самоконтроль не делает нас счастливее

Ученые проверили давно устоявшееся представление о том, что дисциплина и сила воли ведут к ощущению счастья. Исследование, опубликованное в Social Psychological and Personality Science, показало, что психологическое благополучие скорее стимулирует развитие самоконтроля, чем является его результатом. Люди, которые заботятся о своем эмоциональном здоровье, могут эффективнее достигать долгосрочных целей, чем те, кто полагается исключительно на дисциплину.

Почему самоконтроль не всегда хорошо

Традиционно в психологии самоконтроль считался основой успешной жизни. Умение сопротивляться сиюминутным искушениям в пользу долгосрочных целей связывали с карьерой, здоровьем и финансовой стабильностью. На этой основе возникло убеждение, что дисциплина напрямую повышает счастье.

«Мы заметили пробел в исследованиях. Большинство доказательств были корреляционными и не могли точно показать, что именно влияет на что. Продолжительные исследования сталкивались с методологическими ограничениями, поэтому причинно-следственные связи оставались неясными», — объясняет Лиле Цзя, ведущий автор работы

Цзя и ее команда предположили обратное: что позитивное состояние и чувство благополучия могут укреплять самоконтроль. Теория Барбары Фредриксон о «расширении и построении» поддерживает эту идею: положительные эмоции помогают развивать личные ресурсы, которые затем улучшают способность к саморегуляции.

Два крупных исследования

Первое исследование включало 377 работающих взрослых в Азии, данные собирали трижды с интервалом шесть месяцев. Участники оценивали собственный самоконтроль и благополучие, включая счастье, самооценку и удовлетворенность жизнью. Для анализа использовали продвинутую модель, способную отделять устойчивые черты личности от временных колебаний и выявлять влияние одного фактора на другой со временем.

Результаты показали, что сама по себе дисциплина не делает людей счастливее со временем. Зато участники, которые изначально чувствовали себя лучше, позже проявляли больший самоконтроль.

Для проверки выводов ученые провели второе исследование в США с 1299 участниками. Здесь данные собирали ежемесячно в течение трех месяцев. Результаты подтвердили первые выводы: высокий самоконтроль не делал людей счастливее в краткосрочной перспективе, а эмоциональное благополучие усиливало самодисциплину.

Почему счастье помогает контролю

Позитивные эмоции, считают исследователи, дают «умственную энергию», необходимую для сопротивления соблазнам и выполнения сложных задач. Чувствуя себя энергично и оптимистично, человек легче справляется с трудностями и последовательно работает над своими целями.

«Самый важный вывод для обычного человека — переосмыслить подход к самосовершенствованию. Часто советуют просто больше стараться и развивать дисциплину. Наши данные показывают более приятный и эффективный путь: сначала заботьтесь о своем благополучии», — говорит Цзя

По мнению исследователей, инвестиции в положительные переживания — радость, смысл, вовлеченность — развивают психологические ресурсы, которые помогают формировать привычки, улучшать когнитивную гибкость и поддерживать самоконтроль. Таким образом, счастье становится не наградой за дисциплину, а топливом для нее.