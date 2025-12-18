Почему люди склонны преувеличивать чужие отрицательные эмоции

Мы весьма субъективны в оценке эмоций, когда их проявляют другие люди — неважно, знакомые или нет, обнаружили психологи.

© Телеканал «Наука»

Они провели семь исследований с участием более 2800 человек, результатами которых поделились на страницах Nature Communications. Все эксперименты дали устойчивую закономерность: люди склонны считать, что эмоции других людей выражены сильнее, чем те сами о себе сообщают. Особенно это касается негативных эмоций, таких как гнев, печаль или страх.

Преувеличение эмоций и отношения

Эта предвзятость проявлялась при оценке как незнакомцев, так и романтических партнеров — и в текстах, и в видео, и в живом общении. И хотя может показаться, что такое искажение ведет к непониманию, результаты открывают неожиданный поворот: преувеличение чужих эмоций может на самом деле улучшать отношения.

«Мы привыкли считать, что точность — это золотой стандарт в понимании эмоций. Однако наше исследование показывает, что небольшая предвзятость, вера в то, что другие чувствуют сильнее, чем есть на самом деле, может способствовать эмпатии и укреплять социальные связи», — объясняет психолог Анат Перри из Еврейского университета в Иерусалиме, руководившая исследованием.

«Участники сообщали, что они обычно точно определяют интенсивность чужих эмоций, и что если искажение есть, то оно работает в обратную сторону — другие, мол, недооценивают силу их эмоций. Однако наши поведенческие данные рисуют иную картину: все мы склонны слегка „преувеличивать“, пытаясь прочитать эмоции других, и это может играть нам на руку, — говорит соавтор статьи Шир Гензер. — Люди, которые воспринимают чужие эмоции как более интенсивные, обычно испытывают более сильную эмпатию и реагируют более участливо и поддерживающе. В каком-то смысле это преувеличение — социальный механизм, призванный помочь нам не пропустить чужое страдание».

Эволюционная перспектива и широкие выводы

Исследование показало, что люди, слегка преувеличивавшие негативные эмоции других, проявляют больше эмпатии к незнакомцам, а их романтические партнеры сообщали о более высокой удовлетворенности отношениями. Иными словами, предположение, что партнер расстроен сильнее, чем говорит, может побудить дать ему больше заботы и внимания — ключевых элементов здоровой связи.

«Систематические перцептивные искажения — неотъемлемая часть нашей когнитивной системы. Мы десятилетиями знаем о перцептивных искажениях, которые, например, заставляют нас выделять границы, чтобы легче отделить объект от фона. Они подчеркивают и социальные предубеждения, показывая, что мы более чувствительны к боли и горю „своих“, чем „чужих“. С эволюционной точки зрения есть много причин, почему может быть предпочтительнее слегка преувеличивать негативные эмоции других, а не недооценивать их. Некоторые связаны с эмпатией и заботой о других, другие — с нашим собственным выживанием. В целом, вероятно, лучше интерпретировать выражение страха или гнева у другого как реальную потенциальную угрозу, к которой стоит подготовиться, а не игнорировать ее», — полагает Перри.

«Результаты указывают, что у нас есть предвзятость в восприятии интенсивности чужих эмоций, независимо от типа межличностного взаимодействия. Обнаруженный нами эффект воспроизводится в исследованиях с использованием текстов, видео и реального общения, что означает эволюционную значимость этой предвзятости и ее способность влиять на то, как мы воспринимаем эмоции других — будь то в социальных сетях, в разовых встречах с незнакомцами или в романтических и других близких отношениях», — добавляет когнитивный психолог Нога Коэн из Хайфского университета, соавтор исследования.

В конечном итоге, получено еще одно подтверждение, что наше взаимодействие друг с другом зиждется не только на точности, а на тонком балансе между восприятием, эмпатией и небольшой долей эмоционального воображения.