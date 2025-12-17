Почему Лабубу стали так популярны

Что происходит с нами, с нашим обществом? Мы впадаем в детство или это некий способ самовыражения?

Впервые я задумался над этим, когда в соцсети на странице своей знакомой увидел рилс, где она, взрослая женщина увлеченно играет с какой-то пучеглазой, с оскаленными зубами, мягкой игрушкой под названием Лабубу. Меня это удивило. К слову сказать, до этого мне было невдомек, что есть такие игрушки, которые в этом году на территории СНГ стали прямо-таки плюшевой пандемией: что их хотят заполучить и взрослые, и дети, что популярные звезды шоу-бизнеса платят за них кругленькие суммы. Поинтересовался после того, как на ПМЭФ-2025 представили Лабубу с лицами российских политиков. Если честно, меня это даже возмутило. Лицо любого человека - это не забава. Это образ личности, образ статуса, образ страны. Зачем же было клеить его на игрушку?

Но сейчас мне бы хотелось попробовать вместе с вами, дорогие читатели, ответить на вопрос: почему нас захватила эта плюшевая пандемия?

И у меня есть несколько мыслей по этому поводу.

Во-первых, да, мы отчасти впадаем в детство. В большей степени благодаря нынешнему тренду в психологии - внутренний ребенок. С ним люди разговаривают, с ним считаются. Такой ребенок, как и обычный, увидев в интернете рекламу про Лабубу, сразу же побежит в магазин. Как же откажешь своему любимому внутреннему чаду? К слову сказать, что своей популярностью Лабубу обязана различным инстаблогерам и тик-токерам. Распаковки, челленджи, милые сценки с игрушками - идеальный формат для алгоритмов TikTok.

На второе место я бы поставил мысль о том, что Лабубу покупают люди одинокие, как в физическом, так и в социальном плане. Им не с кем поговорить, поделиться своими переживаниями. И эта игрушка для них как единственный друг. Может быть, у человека в детстве был любимый плюшевый мишка или слоник, с которым он играл, разговаривал. Не было никаких проблем, обязательств...

В-третьих, вполне возможно, нам так нравится эта игрушка из-за желания выделиться из толпы. Не у каждого же есть возможность купить "Порш". А Лабубу - относительно дешевый способ это сделать, благодаря тому, что все игрушки имеют свой неповторимый стиль. Это словно мой манифест. Вот я, очень взрослый с виду человек, у меня солидная одежда и дорогая сумка. Но на этой сумке - дурацкая плюшевая игрушка. Да, я могу быть мягким и хорошим, но помните, у меня есть острые зубы. Кстати, довольно актуальная тема.

То есть Лабубу - это уже мощный тренд, в котором отражается настроение общества с его желаниями и потребностями.

Что же дальше? Думаю, уже в следующем году появится какая-нибудь новая игрушка, в которой будет интегрирован искусственный интеллект. Рискну предположить, что она будет подобна бионическому роботу собаки или кошки. А может быть, и Андроид - человекоподобный робот, с которым мы сможем общаться, гулять, как с живым человеком. Однако, по-моему, даже самый продвинутый гуманоид не сможет подарить нам тепло любви живого человека. Поэтому берегите тех людей и те отношения, которые у вас есть.