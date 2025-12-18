Что делать, если женщина чересчур сильно возбуждается в постели

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет партнеру женщины, чересчур сильно возбуждающейся в постели. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, каждый раз во время секса у его партнерши выделяется так много смазки, что мужчина почти ничего не чувствует во время проникновения.

«Так бывает, когда мы долго занимается предварительными ласками. Но даже когда прелюдия заканчивается быстро, смазки все равно много. Я никогда не говорил ей об этом, опасаясь задеть ее чувства», — написала автор.

В ответ Стоя порекомендовала мужчине выбирать латексные презервативы без смазки, которые многим кажутся слишком сухими и могут подойти для решения этой проблемы.

«Если вы не пользуетесь презервативами, можете завершить прелюдию глубокими ласками пальцами, как бы зачерпывая смазку, и вытереть руку обо что-нибудь подходящее и доступное: небольшое полотенце или собственное бедро», — добавила она.

Стоя также посоветовала использовать позы, в которых у партнерши сжаты ноги. По ее мнению, это поможет решить проблему с большим количеством смазки. Колумнистка также призвала не замалчивать проблему и обязательно поговорить о ней с партнершей.

